Sara Sálamo habla abiertamente de la enfermedad que padece

Sara Sálamo se ha mostrado de lo más sincera en la entrevista que ha concedido a Mujer Hoy. La actriz, que durante los últimos meses ha ocupado muchas portadas por la actual relación que mantiene con el jugador del Real Madrid, Isco Alarcón, ha hablado a la revista de la enfermedad que padece desde hace tiempo y que podría complicarle mucho el quedarse embarazada.

"Padezco endometriosis. Una enfermedad crónica que padecemos el quince por ciento de la población femenina, según tengo entendido, y de la que poco se habla. Consiste en la aparición de tejido del endometrio fuera del útero. Esto provoca mucho dolor, y además, una de las principales consecuencias es que puede producir infertilidad", explica la intérprete al magazine.

Pero Sara no se rinde y ha confesado que estar dispuesta a luchar contra todo y quiere ser madre joven: "La vitrificación de óvulos me permite ser precavida para que, cuando llegue el momento, no me lleve ninguna sorpresa desagradable".

Una enfermedad que también padece la famosa actriz de 'Girls', Lena Dunham.