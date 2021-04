Sara Sálamo demuestra que está igual que cuando tenía 18 años

Sara Sálamo tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir su día a día con ellos, y es que si algo destaca de la actriz es la manera que tiene de mostrarse con total naturalidad pese a recibir cientos de críticas diarias por el contenido que comparte. Aunque esto no es motivo para que ella siga haciendo una de las cosas por las que lucha a diario, la visibilidad de ciertos temas que hoy en día siguen siendo tabú.

Una de las publicaciones que hizo que todos se quedaran impactado fue cuando confesó públicamente lo mal que lo pasó después de dar a luz a su primer hijo, y es que llegó hasta perder el pelo y cuando iba a trabajar tenían que taparle las calvas con un spray para así conseguir disimular el problema capilar que estaba sufriendo a consecuencia del postparto.

Aunque si hubo una imagen que hizo que todos sus seguidores le aplaudieran fue la que compartió días después de nacer su segundo hijo. "3 días después de parir sigo con una barriga enorme, hojas de col en el pecho para evitar una mastitis y bragas desechables. El postparto es durísimo. Sangramos, lloramos y nos sentimos superadas", explicaba la intérprete junto a la foto que mostraba en su cuenta de Instagram.

Ahora, ha vuelto a dejar a todos sin palabras con el último storie que ha compartido, y que nadie se esperaba. "Oye, que hace once años de esto, y yo me veo igual", añadía junto a una imagen de ella posando ante las cámaras cuando apenas era una niña que comenzaba su carrera como actriz. No cabe duda de que Sara no ha cambiado con el paso de los años, ya que está prácticamente igual, y es que durante todo este tiempo la actriz siempre ha cuidado de su físico con sus rutinas diarias de deporte y llevando una vida saludable, y así lo demuestra continuamente a través de su cuenta de Instagram.

Seguro que te interesa...

El tajante mensaje de Sara Sálamo a todos los que se han saltado las restricciones