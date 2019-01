Sara Sálamo celebra su cumpleaños a cara lavada

Sara Sálamo cumplió 27 años el 20 de enero, un cumpleaños de lo más especial porque será su último antes de ser madre. La actriz, que espera un hijo con Isco Alarcón, publicó en su cuenta de Instagram una imagen de ella al natural felicitándose a sí misma.

"Hoy no piendo maquillar mis 27. Happy bday to me", escribió Sara junto a la imagen de ella donde aparecía sin nada de maquillaje. También, aunque aún le queden tres años para llegar a las treinta, quiso dejar un hashtag donde ponía: “#Lasombradelos30meacecha”.

La actriz recibió muchas felicitaciones en las redes sociales a lo largo del día, pero las más esperada era la del jugador del Real Madrid que la felicitó con una imagen donde aparecen los dos con un bonito mensaje: "Feliz cumpleaños mi amor. Gracias por ser única, cariñosa, divertida, por hacerme reir, por hacerme feliz y sobre todo por ser tú. Te amo mucho y en tu siguiente cumpleaños tendremos un fichaje nuevo".