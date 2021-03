Sara Sálamo tiene a sus seguidores acostumbrados a compartir con ellos su día a día, y sobre todo, a mostrar la realidad de ser madre de dos niños pequeños. Y es que si algo destaca de la actriz es la normalidad con la que habla de ciertos temas que muchas personas evitan hablar en público, y un claro, ejemplo fue en su última aparición pública donde confesó la depresión postparto que sufrió en su primer embarazo.

"En mi primera depresión postparto lloraba y decía: 'No me he despedido de mi antiguo yo'", explicaba la intérprete mientras confesaba lo mucho que echaba de menos hacer ciertas cosas que ahora no puede. Aunque no fue de lo único que habló, ya que también mencionó cómo le ha cambiado la percepción de la vida tras convertirse en madre: "Antes decía muy a la ligera lo de la salud, pero ahora lo digo sinceramente, pienso que la salud es el sueño a cumplir".

Esta vez, Sara ha querido hacer uso de sus redes sociales para pedir ayudar lanzando un mensaje con el que intenta recuperar el carro de su bebé que dejó olvidado hace unos días, y es que la actriz estuvo este fin de semana disfrutando junto a sus hijos en un parque de Madrid, pero cuando fue a meterlos en el coche se le olvidó algo: "El domingo estuve con mis hijos en el parque Rey Juan Carlos. Al meterlos a los tres en el coche, nos despistamos y no metimos el carrito del bebé, y se quedó en la acera… Twitter, haz tu magia por favor".

Rápidamente el tuit se ha llenado de respuestas por parte de sus seguidores, y es que algunos, pese a la importancia de recuperar el carrito, han bromeado al respecto e incluso aseguran que lo han subido a algunas plataformas de venta online. Eso sí, otros de sus seguidores han querido ayudarle y le han sugerido que llame a objetos perdidos y al parque por si alguien lo ha dejado allí.

Así demostraba la intérprete su sentido del humor ante la situación: "Mi caaaaarro, me lo robaaaaron...".

