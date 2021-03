Sara Sálamo es una fiel defensora del feminismo, algo que ha demostrado en numerosas ocasiones por sus redes sociales. Pero este 8M, ha escrito uno de sus mensajes más aplaudidos hasta la fecha gracias a su sinceridad y a los distintos argumentos que ha utilizado para explicar su situación como mujer y el cual ha empezado diciendo: "Hola, soy Sara Sálamo y…".

Para después dar paso a diferentes ejemplos: "Tengo miedo de volver a casa sola según la hora que sea, sufro la carga mental como mujer y madre, recibo insultos y vejaciones por la situación laboral de mi pareja, he cobrado menos que compañeros que tenían menos experiencia que yo, en el mismo puesto, soy la única en mi pareja que se debate entre ser madre o mi carrera profesional, ha venido algún fontanero o carpintero a casa y se han dirigido a mi padre, en lugar de a mi para explicarle las cosas, a pesar de saber que les pagaría yo, he sufrido y sufro acoso en la calle, he sufrido y sufro acoso en el trabajo, he tenido que cambiar más pañales a nuestros hijos, porque los cambiadores únicamente están en los aseos femeninos, he recibido y recibo más guiones donde mi papel es ser el trofeo del héroe antes que mi propia heroína, he sido la "madre" de muchas de mis parejas, he "molestado" y "molesto" a otros, por tener argumentos y opinión propia".

Y a pesar de todo lo mencionado la actriz asegura que "la lista continúa", y que ha mencionado estos casos porque "ya que pedís tantos ejemplos, aquí tenéis algunos". Así, Sara se posiciona totalmente a favor del movimiento feminista y ya son más de 40.000 usuarios los que le han dado like a esta reivindicativa declaración.

