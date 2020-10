La reacción de Sara Sálamo ante la amenaza de muerte a su hijo y a Isco Alarcón

Sara Sálamo está viviendo su segundo embarazo y son muchas las imágenes que la actriz publica en redes tanto de ella y su tripita, como de su hijo Theo y también con su pareja y padre del pequeño, Isco Alarcón. Sara además se muestra abierta y sincera en redes, compartiendo con sus casi 900.000 seguidores sus planes diarios.

Lamentablemente no todos estos seguidores están de acuerdo con la actriz en todo lo que publica y en algunas ocasiones, como ha sido en la última fotografía que Sálamo ha compartido junto a Isco, las publicaciones se llenan de críticas. En cambio, uno de los comentarios recibidos en esta publicación, ha pasado la línea de la crítica, convirtiéndose ya en amenazada hacia el hijo de la actriz y su pareja: "Me cago en todos sus muertos, está super gordo que parece una vaca y se podría morir algún día de estos, ojalá se muera junto a los dos hijos feos que tenéis, y que se corte el puto pelo que menudas pintas me lleva".

Así pues, lejos de dejar pasar la amenaza, la actriz ha decidido tomar medidas serias y ha acudido a la comisaría a denunciar a la persona que está detrás de ese comentario: "¿Qué hacemos con esta? No me deja denunciar el mensaje en sí, pero una empieza a cansarse de aguantar este tipo de cosas. Voy a tener que ir a comisaría, aunque lo suyo sería que no tuviera que perder mi tiempo en ir a poner denuncia, sino que este tipo de 'personas' ni existiera", ha dicho Sara sobre esta seguidora.

Seguro que te interesa…

La cara de embarazada de Sara Sálamo: "El rostro de la madre"