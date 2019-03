La tarta de película que Isco Alarcón le ha regalado a Sara Sálamo

El pasado 20 de enero Sara Sálamo cumplía 26 años pero no ha sido hasta este fin de semana cuando ha podido celebrarlos con todos sus seres queridos. Para ello la actriz junto a muchos de sus amigos entre los que se encontraba su novio el futbolista Isco Alarcón.

Pero fue el momento en el que llegó la tarta cuando la canaria se emocionó al ver lo bonito y original que era su pastel de cumpleaños. Una tarta basada en una temática muy cinéfila donde aparece su cara junto a un telón.

"La suerte me ha abrazado con tanta fuerza que no me podría soltar aunque quisiera... Estoy rodeada de la gente más molona del planeta tierra. Gracias por hacerlo otro año inolvidable. Y brindo porque año tras año seamos nosotros. #26", escribía la actriz junto a unas preciosas fotos del evento.