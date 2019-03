Sara Montiel vende su casa madrileña y lo hace como cualquier mortal...

Tras una supuesta mala gestión de su asesor fiscal, Sara Montiel está pasando por apuros económicos, así que ha decidido deshacerse del hogar en el que ha vivido en los últimos años, en pleno centro de Madrid. Para ello, Saritísima se ha puesto sus mejores galas y ha grabado un vídeo para un portal inmobiliario, a ver si puede vender su casoplón...

Todo es "maravilloso" en la casa de Sara. ¿La piscina? "No es un charco. Si no sabes nadar... te ahogas, porque a mi me cubre", asegura la diva. ¿La terraza? "¡Estupenda! Mi hijo se trae a sus siete amigos con sus siete novias...". Si es que, esta pequeña casa de tantos metros cuadrados, que ni Sara se acuerda de cuántos son, lo tiene todo.

No entendemos cómo la actriz ha logrado meter en ella todo lo que hemos podido ver en el vídeo: enormes jarrones, numerosas figuritas de porcelana, sillas y sillones a cada centímetro, cuadros de todos los tamaños... ¡Hasta una televisión de 80 pulgadas! Algo que muy pocas personas tienen el gusto de disfrutar...

Como es normal, todo eso vale lo suyo. “Si no me pagan lo que vale la casa, no la vendo por nada del mundo”, afirma contundente Saritísima. ¿De cuánto estamos hablando? Pues de nada más y nada menos que... ¡3.100.000 euros! Así que ya sabes, si tienes esa pequeña cantidad en tu bolsillo y, sobre todo, "eres una persona joven y abierta de mente", como exige la propia cantante... ¡No busques más, Sara Montiel tiene la casa que andas buscando!