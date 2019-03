Sara Carbonero se une al mundo del yoga gracias a Vanesa Lorenzo

Sara Carbonero y Vanesa Lorenzo mantienen una bonita amistad. La modelo, mujer de Carles Puyol, y la periodista y mujer de Iker Casillas, se entienden a la perfección igual que sus maridos. Además, la vida las ha hecho vivir algunos momentos importantes, como la maternidad, casi simultáneamente. En 2014 llegaron a sus vidas Martín, hijo de Sara, y Manuela, hija de Vanesa. A los dos años, repetían maternidad con Lucas y María.

Ahora, ambas se han alejado de sus vidas profesionales para dedicarse por completo al cuidado de sus hijos, aunque han emprendido nuevos proyectos, como la tienda online de Sara, 'Slowlove', y el libro 'Yoga. Un estilo de vida' de Vanesa.

Ha sido esta última la que ha recomendado a su amiga comenzar en el mundo del yoga, y parece que, después de varios intentos, Sara se lo ha tomado en serio y ha compartido en su cuenta de Instagram su primera foto practicando esta disciplina de estilo de vida, donde la tranquilidad y la calma es la clave del éxito, acompañada de un mensaje que dice: "Querida @vanesalorenzo_ , tal y como te prometí ya he empezado con ganas y disposición tu libro. Si después de lo bien explicado que está todo con esas fotos tan bonitas no me animo a ponerme en serio con el yoga, nada lo conseguirá".

A lo que Vanesa ha respondido: "¡Ay! Que alegría me da verte con el libro. Me alegro tanto de que te animes con el yoga... tenemos que practicar juntas". Está claro que la presentadora ha intentado varias veces probar suerte con el yoga y no lo ha conseguido, pero esta vez, gracias a Vanesa, podría ser la definitiva. Poco a poco, como escribe ella misma en los hashtags que acompañan a su foto.