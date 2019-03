Sara Carbonero tiene problemas con el autobronceador

¡CUIDADO, DEJA MARCA!

Sara Carbonero es tan ideal que no logramos encontrarle fallos. Es guapa, tiene estilazo, un novio por que el muchas suspiramos... Pero la perfección no existe. Y con eso de que llega el buen tiempo y le gusta lucir buen color, ha recurrido al mejor alidado: el autobronceador. Pero cuidado Sarita, porque si no lo extiendes correctamente... ¡deja rastro!