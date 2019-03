Sara Carbonero se suma a la batalla contra los haters

Sara Carbonero se ha sumado a la denuncia que hace unos días inició la influencer Lovey Pepa contra los haters. En el nuevo post de su blog en Elle, la periodista da su opinión al respecto.

"Recuerdo que la primera vez que escuché esta palabra (hater) me hizo gracia, me pareció algo simpático. Por entonces no entraba en mi cabeza que realmente pudiera existir un grupo de personas cuyo único objetivo en la vida fuera el de molestar y hacer daño a personas que ni conocen", comienza diciendo Sara.

Y añade que todas estas personas, amparadas en el anonimato de un “cobarde nick”, haciéndose así los “valientes”, se dedican a ser un “corrillo de patio de vecinas cotillas”. Carbonero indica que "se inventan palabras graciosas que sirven como burla, compiten por ver quién es el más ocurrente a la hora de ridiculizar a los demás. Rozan el límite de lo permitido antes de que se eliminen sus comentarios por no respetar las normas. ¡Qué emocionante debe ser vivir así!".

Además apunta que existe también la figura del “odiador profesional”, ya que hay algunos que dedican su tiempo a jornada completa a perseguir a un personaje público y ponerle verde: "Hay quien dice que si te expones, pues tienes que aguantar las críticas. Yo también me expongo y ningún desconocido me dice por la calle oye, pues eres horrorosa, no vales nada, eres una trepa, seguro que has tenido que hacer muchos favores a alguien o tienes la tripa gorda".

Carbonero expresa su deseo de que esta situación cambie y se haga algo de una vez: "Leía el otro día que los casos de bullyng han aumentado un 240%. Pero estoy segura de que algún día conseguirán acabar con todas estas barbaries que se permiten de momento".