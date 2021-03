Sara Carbonero se refugia en la música tras su ruptura con Iker Casillas

Los días van pasando, pero la expectación mediática que ha creado la separación entre Sara Caronero e Iker Casillas no cesa. La pasada noche del viernes, el ex futbolista y periodista compartían un comunicado oficial, confirmando el cese de su relación. Así acallaban algunos de rumores malintencionados, pero desde luego no conseguían zanjar el tema.

Tras de haber oficializado su ruptura, los medios están siguiendo cada paso que da la pareja. Asimismo, los propios protagonistas están dejando entrever a través de sus redes sociales, que tal se encuentran en estos días tan complicados y si su ecosistema familiar se ha visto afectado o no.

Sara Carbonero nos ha permitido descubrir cómo está sobrellevando la separación y en qué actividades decide invertir su tiempo libre. La periodista nos ha mostrado cómo la música está siendo uno de sus máximos consuelos durante estos días.

Carbonero ha decidido refugiarse en la música y en concreto en la flamenca, de la mano del grandísimo cantaor, Camarón de la Isla. Después de pasar un rato junto a la chimenea, escuchando el tema ‘Se Quemó’ de Tu otra bonita, a Sara le animaba el sonido de la guitarra y se arrancaba a tocar un cajón flamenco, tal y como te mostramos en el vídeo.

Su amiga y compañera de profesión, Isabel Jiménez, no tardaba en reaccionar a las imágenes que Carbonero compartía de su 'jam session' flamenca y le escribía lo siguiente: "Esa flamenca bonita!!!". Asimismo, recibía multitud de comentarios de otras personalidades como la actriz Ana Fernández, la cantante Beatriz Luengo o hasta el mismísimo José Mercé, quien continuaba el pie de foto de Sara con estos versos de Camarón: "Si tengo frio busco Candela vola volando voy".

