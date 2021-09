Sara Carbonero revela qué es lo que nunca podría perdonar en una relación

Sara Carbonero ha empezado una nueva etapa cargada de trabajo y de nuevos proyectos, los cuales ha ido mostrando en sus redes sociales. Si a nivel profesional las cosas le van de maravilla, a nivel sentimental también, ya que lleva un verano conociendo al hombre que le ha robado el corazón, Kiki Morente. Aunque ninguno de los dos ha confesado públicamente la relación que mantienen, unas fotos hace de hace unos días confirmaron que lo de ellos va en serio y que los rumores de ruptura eran totalmente falsos.

Después de un verano de lo más intenso, pero a la vez relajado tras su ruptura con Iker Casillas, la periodista ha vuelto a su día a día. Una rutina donde se ha podido trasladar hasta París para disfrutar de unos días con una importante marca de cosmética. Ahora, Sara ha querido hablar para la revista 'Harper’s Bazaar', contando una de las cosas que más le fastidian de las relaciones y la cual nunca podría perdonar: "Yo llevo fatal la mentira, y lo sabe la gente que me rodea... Creo mucho en la confianza y si se pierde, se pierde todo", ha explicado. Aunque también ha querido dejar claro que el exceso de sinceridad no va con ella, ya que cree que es necesario que las personas piensen antes de hablar.

Aparte de aclarar algunas cosas que considera esenciales a la hora de establecer un vínculo con una persona, también se ha sincerado sobre cómo le ha cambiado la vida su enfermedad. "Me volví hipersensible, todo lo disfruto mucho más e hice un crecimiento personal bastante importante... Lo que peor he llevado es el sufrimiento, no mío, sino el de lo que más quiero en el mundo, mi familia; el miedo. Tenía ganas de que todo se colocara y marchara bien, que es como está marchando. Lo positivo ha sido eso, que todo sigue, todo va bien", ha contado a la revista.

Una mala racha para Sara, ya que antes de que le detectarán un cáncer de ovarios, Iker sufrió un infarto. Una época en la que la pareja decidió apoyarse y estar una al lado del otro, pero finalmente ambos decidieron tomar caminos diferentes, aunque siempre mantendrán una bonita relación, no solo por sus hijos, sino por el cariño y la amistad que existe entre ellos.

