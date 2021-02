El regalo que ha recibido Sara Carbonero al salir del hospital: "Un pedacito de su alma"

Sara Carbonero ya se encuentra en casa tras su ingreso en hospital. La periodista llegaba ayer de la Clínica Universitaria de Navarra junto a su marido, Iker Casillas, después de haber recibido el alta ese mismo día. Aunque ni la periodista ni su entorno más cercano hacían declaraciones acerca del motivo de su ingreso hospitalario a ningún medio de comunicación, Carbonero sí que enviaba un mensaje de agradecimiento a través de sus redes.

Después de haberse instalado, es probable que Sara decida tomarse unos días de descanso para terminar de recuperarse, antes de proseguir con sus proyectos. Si está tan bien cuidada como lo ha estado en su estancia en el hospital, seguro que no tardará nada en volver a reincorporarse a su vida profesional. Sabemos que mientras ha estado en la Clínica de Navarra, su madre, su hermana, su marido y también una de sus mejores amigas, Isabel Jiménez, no se han despegado de ella.

Pero ellos tres no son las únicas personas que han estado muy pendientes de la periodista… Tal y como ella misma nos ha dejado saber a través de sus redes sociales, Carbonero tiene otra muy buena amiga, que aunque no ha podido acompañarla in situ, también ha estado ahí para brindarle todo su apoyo.

Sara compartía hace un par de horas en su perfil de Instagram, un regalo que está buena amistad ha querido hacerle, con el objetivo de que su recuperación sea lo más llevadera posible. Esto es lo que Sara comentaba en referencia al presente tan especial que ha recibido por parte de su amiga: "Me ha hecho mucha ilusión porque aunque ella no lo sabe (o quizá sí), en el fondo me está dando un pedacito de su alma". En el video que encontrarás un poquito mas arriba te enseñamos el regalo, además de las declaraciones de la periodista al completo.

