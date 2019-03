Sara Carbonero prepara el arroz al horno de su madre cuando Martín le deja tiempo

La vida de Sara Carbonero e Iker Casillas ha dado un giro de 180º desde que nació su hijo Martín. Y es que la periodista y el portero del Real Madrid están pasando por uno de sus mejores momentos desde que tienen en casa a su retoño.

A pesar de eso, la Carbo sólo se ha dejado ver yendo al médico junto a su pequeño. Es por eso que hace unos días decidió compartir mediante su blog personal uno de sus momentos libres en los que aprovechó para cocinar.

"Estos días que he estado más tiempo con mi madre he aprovechado para disfrutar de una de las cosas que mejor se le da: la cocina. Nadie cocina mejor que ella. Hoy voy a compartir con vosotros un plato fácil de preparar, rico y perfecto para cualquier ocasión. Un plato con el que se me saltan las lágrimas: El arroz al horno de mi madre", contaba antes de dar la receta.

De esta forma, Sara muestra detalle a detalle cómo fue su día dentro de la cocina. Seguro que Iker se chupó los dedos al probar el arroz que le preparó su chica el día de los enamorados.