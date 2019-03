Sara Carbonero se pone a estudiar de nuevo

Sara Carbonero retoma su vida de estudiante después de haberla dejado hace doce años. Ahora parece que quiere aprovechar su parón profesional para continuar formándose. "En lo personal también estoy viviendo algunos retornos. Aparte de haber vuelto a los constipados y virus de los peques y a los benditos problemas cotidianos, he vuelto a estudiar. Sí, y aquí como en casi todo en la vida, no es igual hacerlo ahora que hace doce años. Yo antes tenía muy buena memoria, no me costaba memorizar las cosas y ahora... ahora me siento a veces como Dori en 'Buscando a Nemo'. Aún con eso, estoy contenta y motivada. Nunca es tarde, eso dicen", ha comentado Carbonero como recoge Bekia.

A sus 33 años, después de trasladarse a Oporto y dejar su trabajo como presentadora para seguir a su marido, ha decidido que es buen momento para volver a los apuntes y los libros, compaginándolo con el cuidado de sus hijos, a los que se ha dedicado por completo desde que dejó España, pero no ha declarado sus planes exactos ni en lo que está trabajando.

Sara, que siempre ha recibido muchas críticas por no haber terminado su carrera, comenzó Periodismo en 2002 y lo dejó en segundo, cuando comenzó a trabajar en laSexta a tiempo completo, y ahora son muchos los que especulan que pueda haber tomado la decisión de licenciarse después de un tiempo de parón.