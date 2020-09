La foto de Sara Carbonero con el pelo largo que la presentadora ha querido recordar

Sara Carbonero ha rebuscado entre el baúl de los recuerdos para compartir unas fotografías que no solo le producen mucha nostalgia, sino en las que también presume de la melena larga tan característica que le ha acompañado tantos años de su vida. Una serie de imágenes que fueron tomadas cuando ni siquiera se había convertido en mamá y junto a las que confiesa que echa de menos a una personita muy especial.

"No era un jardín cualquiera, una tarde cualquiera ni una luz cualquiera. Y por supuesto, detrás del objetivo no había un fotógrafo cualquiera. @bernardodoral te echo de menos", ha comenzado sincerándose la periodista. Una larga y preciosa dedicatoria que te mostramos en el vídeo de arriba junto a las imágenes en las que luce su espectacular pelo largo.

Unas instantáneas del año 2012 que sus seguidores enseguida han querido elogiar y en las que su amigo Bernardo (al que menciona la presentadora en su mensaje) le ha dejado un melancólico y enternecedor comentario: "¡Wow! Yo también te echo de menos. Muchos momentos juntos. Recuerdo esta tarde perfectamente. No he fotografiado a nadie tantas veces, siempre especial y única. Siempre brillante. La vida nos conectó bien fuerte. Como dices, ojalá nos veamos pronto. Tengo un abrazo para ti que no imaginas. Gracias Sara, te quiero".

