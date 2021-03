El mensaje con el que Sara Carbonero determina cuál es su firme posición tras su separación de Iker Casillas

Después de que se hiciera pública la separación de Sara Carbonero e Iker Casillas, el matrimonio emitió un comunicado a través de sus redes sociales para confirmar su ruptura tras diez años de relación. Y es que fue hace varios meses cuando salió a la luz la noticia, y aunque tras el ingreso de la periodista lo desmintieron finalmente no fue así.

"Nuestro amor de pareja toma caminos distintos, pero no lejanos, puesto que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo", publicaban en sus respectivas cuentas de Instagram con una imagen de los dos en blanco y negro.

Hasta el momento, ni la periodista ni el futbolista se han querido pronunciar al respecto, ya que han preferido intentar mantenerse alejados a pesar de estar en el centro de la noticia, y así lo ha vivido la madre del exportero, María del Carmen, cuando unos reporteros le han preguntado por la separación de su hijo. "No voy a decir absolutamente nada. No quiero ni verme en ningún lado. Te lo digo sinceramente, es que no voy a hablar, por favor de verdad, yo te entiendo y comprendo, pero por favor… No quiero salir", confesaba muy incómoda ante la presencia de las cámaras.

Por su parte, Sara reaparecía esta semana con una camiseta que muchos han interpretado que llevaba un mensaje con un doble sentido. "Donde quieras estar", es la frase que se puede leer en la prenda. Al parecer, es de la colección de Dolores Promesas, una de las marcas favoritas de ella, y que cobró mucho sentido durante el Día Internacional de la Mujer, ya que se trata de un mensaje de empoderamiento y así lo explican en la propia descripción de la camiseta: "Por nosotras, porque no hay límites, porque podemos ser y estar donde queramos".

Sara Carbonero | Gtres

