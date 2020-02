Desde que Sara Carbonero dio a conocer la triste noticia de que sufría cáncer de ovarios, su amiga y también presentadora, Isabel Jiménez, ha estado a su lado en todo momento.

Una amistad de la que presumen desde hace años, y que ahora, debido a los terribles acontecimientos, está más fortalecida que nunca.

Por este motivo, Sara Carbonero ha querido felicitar a su gran amiga de una forma muy especial y emotiva: compartiendo con todos sus seguidores una foto que se hicieron durante los días que Sara estuvo ingresada en el hospital.

"A lo largo de nuestros casi 10 años de amistad nos hemos ido haciendo muchas y diversas fotos. Fotos en los los eventos y saraos que pisábamos, fotos en la sala de maquillaje de la tele,en el comedor, en el plató, en nuestras cenas, fotos para revistas, para @slowloveoficial , fotos en nuestros viajes de vacaciones, en mi pueblo, en Almería, fotos con los niños, por las calles de Oporto... lo que no teníamos era ninguna en el hospital. Y mira por dónde este último año nos hemos hecho unas cuantas. Por eso esta vez me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo", recoge parte del texto que la presentadora le ha querido dedicar a su amiga. "Ojalá nunca hubiéramos tenido que probar de esta manera nuestra amistad pero ahora sabemos que es indestructible, a prueba de golpes, cicatrices y cremas de verduras sin sal", añade.

