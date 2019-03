Sara Carbonero intenta poner celosa a La vecina rubia

Sara Carbonero ha querido recordar un momento que vivió con el guapísimo Jon Kortajarena en 2011 y ha compartido una instantánea en su cuenta de Instagram junto a él, acompañada de un divertido mensaje dirigido a la fan incondicional del modelo.

Así es, la mujer de Iker Casillas ha querido poner celosa a La vecina rubia y ésta no ha dudado ni un segundo en contestarle. "Septiembre de 2011. Para recordarle La vecina rubia que una vez me fui de verbena con Jon y presumimos de pelazo. También nos montamos en vespa y brindamos. Tranquila porque todavía no te conocía. Ponerse celosa es cosa de guapas. Muy fan de tu cuenta", decía irónica la periodista.

Ante esta provocación La vecina rubia no ha tardado en aclararle las cosas a Sara: "Sara me intenta poner celosa con una foto con Jon, en la que además pone Dirty Dancing. Sara, no te odio pero si viviésemos en 'Dirty Dancing', Jon sería Johnny, yo sería Baby y tú serias mi hermana", respondía la influencer.

Pero esto no ha acabado aquí, por si no quedaba lo suficientemente claro, La vecina rubia le ha lanzado a Sara alguna que otra advertencia: "No permitiré que nadie arrincone a Jon. Muy fan de Sara. Pero te voy a pegar un chicle en el pelazo, pero sólo en las puntas, que me caes bien. Abajo Carbojarena y arriba Rubijarena".