Sara Carbonero, ingresada de nuevo en el hospital por una recaída en su cáncer

Sara Carbonero se enfrenta a un nuevo y duro golpe tras tener que ser ingresada de urgencia e intervenida debido a una recaída del cáncer de ovarios que sufre desde 2019. Según ha publicado ABC en exclusiva, la periodista está ingresada en la Clínica Navarra de Madrid desde el pasado 5 de febrero, tan solo unos días después de su 37 cumpleaños.

Aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de la pareja de Iker Casillas, la periodista estaría recuperándose de un pequeño contratiempo que la ha llevado de nuevo al quirófano. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", escribió la periodista en 2019 cuando compartió con sus seguidores el complicado momento por el que estaba pasando.

Sara cuenta con el apoyo incondicional de su marido, que se ha mantenido a su lado en todo momento a pesar de los continuos rumores de distanciamiento en la pareja. Y es que en las últimas semanas eran muchos los que apuntaban a que la pareja estaba a punto de separarse.

Nada más lejos. Y así lo demostraba Casillas cuando felicitó a su mujer por su cumpleaños con unas palabras que ahora cobran mucho más sentido: "37 inviernos. ¡Muchas felicidades! El baile sigue... hay que bailar hasta el final". Unas preciosas palabras que hacían referencia al nuevo programa de Sara en Radio Marca, ‘Que siga el baile’, y a las que ella respondió con un "pero por supuesto" junto a un emoticono de corazón.

Y no sólo eso, sino que además Carbonero agradecía las muchísimas felicitaciones que había recibido con un significativo mensaje: "Hoy me decía una buena amiga que hay que celebrar sin mesura, que la vida es una vela soplada y un eterno deseo. Yo tengo muy claro el mío".

