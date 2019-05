Sara Carbonero, de nuevo en el hospital tras ser operada de un tumor maligno

Este martes Sara Carbonero dejaba las redes sociales muy impactadas tras confesar a través de un valiente post que publicó en Instagram que ha sido operada recientemente de un tumor maligno en el ovario.

Una terrible noticia que les ha golpeado muy duro, y es que hace tan solo unos días Iker Casillas sufría un infarto mientras entrenaba.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir", escribía Sara junto en su publicación de Instagram.

Una noticia que decía hacer pública horas antes de que la revista Semana publicase en su portada las imágenes de la presentadora saliendo de la clínica Ruber Internacional de Madrid tras ser intervenida.

Y ahora, este mismo medio, vuelve a publicar una noticia de última hora: Sara Carbonero ha vuelto a ingresar en el hospital para ser intervenida por segunda vez.

Según publica Semana, la periodista se encuentra acompañada de Iker Casillas y de sus padres.

¡Mucho ánimo y fuerza para Sara Carbonero en estos difíciles momentos!