Sara Carbonero está viviendo uno de sus veranos más complicados, y es que tras ser diagnosticada en el mes de mayo con un tumor de ovarios, la periodista se encuentra actualmente en plena lucha contra la enfermedad. Sin embargo, la mujer de Iker Casillas no había hecho ningún comentario al respecto, al menos, hasta el momento, cuando ha querido sincerarse con sus seguidores de la forma más emotiva posible.

"Este verano está siendo un poco diferente. Las semanas transcurren entre médicos, pruebas, incertidumbres, maletas, mucha improvisación de última hora, ratos de alivio pero sobre todo están llenas de momentos muy intensos que estoy saboreando como nunca. De repente las cosas más cotidianas y banales del mundo han dejado de serlo para convertirse en instantes únicos y mágicos, muchos problemas se han ido de golpe?.", comenzaba escribiendo Sara. "Siento a mi gente más cerca que nunca y me estoy riendo, creo que como jamás antes lo había hecho. Porque la vida es así, un cambio constante, un regalo precioso pero envenenado. Una rosa con espinas, como la que me ha traído esta mañana del parque Martín a la cama. Cuando le he preguntado si se había hecho daño al cogerla me ha respondido que sí, que de hecho se había pinchado pero que merecía la pena por darme la sorpresa. Luego le hemos quitado las espinas y la hemos metido en un jarrón con agua", narraba emocionada al recordar el gesto tan bonito de su hijo.

Ante este mensaje tan emotivo, muchas celebrities se han volcado con la guapa periodista, y han querido mandarle todo su apoyo.

"Tan pura la vida y tú", comentaba Alejandro Sanz. "Eres muy grande Sara, tienes toda mi admiración, respeto y apoyo...", le ha transmitido Patricia Conde. "Eso es la vida... eso es, vivir y vivirla. Las espinas hacen la rosa más bonita! Parece mentira pero qué de cosas bonitas vas a vivir Sara...", aseguraba Nuria Roca.

Sara y su marido, Iker Casillas, están intentando superar poco a poco esta etapa tan dura, y es que a la enfermedad de la periodista se ha sumado la retirada del fútbol del ex capitán del Real Madrid, que a principios de mayo sufrió un infarto. De hecho, hace muy poco era él quien hacía una profunda reflexión al respecto.

