Sara Carbonero hace balance del año pasado y mira con optimismo hacia el 2016

Sara Carbonero se ha puesto un poco melancólica y ha querido hacer balance de cómo ha ido el 2015 y de lo que espera del 2016 en su último post en su blog.

La periodista ha tenido muchas vivencias vitales a lo largo del año pasado y espera con optimismo este año nuevo. Así, Sara considera que el 2015 ha sido un año muy importante para ella: "Para mí el 2015 ha sido un año importante, un año de muchas alegrías, de alguna decepción, un año de decisiones, de valentía, de aprendizaje personal. Un año de nostalgia, de crecimiento y de esperanza. Siempre lo recordaré como el año en el que empezó una nueva aventura, en el que conocí mucha gente nueva. También un año en el que valoré todavía más a la gente que tengo alrededor desde siempre", expresaba.

Pero a pesar de los malos momentos o de poder haber hecho las cosas mejor Carbonero no cambiaría nada de sus vivencias pues, de lo contrario, no sería su vida: "no habría sido mi vida. Está claro que mejorar siempre se puede, pero para eso amanece cada día, para hacer balance del día anterior y seguir caminando con un paso más firme y más seguro".

Así, Sara intenta sacar el lado bueno de las cosas y aconseja a sus lectores que aprovechen el tiempo y que disfruten de lo que les ha tocado porque todo pasa: "Lo bueno de la vida es que es un aprendizaje continuo, un aprender a 'ser y estar' con la certeza de que, como os decía, 'Esto también pasará'. No importa en el momento en el que estéis, no sufráis demasiado si la vida os ha puesto en una situación complicada, intentad sacar el máximo aprendizaje de ello porque por muy duro que sea, pasará. Por contra, disfrutad, exprimid cada momento feliz de la misma, porque desgraciadamente esos maravillosos momentos también pasarán. Pasarán y se abrirán otros nuevos, mejores, peores ¿quién sabe? Ahora toca descubrir qué es lo que nos depara el recién estrenado 2016", concluye con esperanza e ilusión.