Sara Carbonero habla sobre sus planes de boda: "No es ni un sí, ni un no rotundo. Ya se verá"

Sara Carbonero siempre ha levantado pasiones tanto en temas laborales como personales. La periodista ha presentado una nueva colección de Agatha y ha sido ahí donde la orgullosa mamá ha hablado de su familia.

La periodista ha hablado sobre su pareja, Iker Casillas, y su hijo Martín, que está siguiendo los mismos pasos que su papá. Y aunque su pequeño le ha cambiado la vida por completo, está muy orgullosa de él: "Está muy sano y es muy 'bicho'. Es muy 'brutote' porque tiene mucha mucha fuerza y no controla. No sé si va en los genes de deportista, pero tiene mucho potencial físico y es algo que me llama mucho la atención. Es un niño muy niño, muy alto... No para quieto".

En cuanto a sus planes de futuro, la novia de Casillas no quiere desvelar nada, aunque asegura que la boda no está entre sus planes más cercanos: "No lo sé. Vivo mucho el día a día, el presente, pero estoy super contenta... Estoy tan entretenida que no me da tiempo ni a planteármelo. Sí que me gustaría tener más niños y lo de la boda... nunca he dicho ni sí rotundo ni no rotundo, si un día surge y nos apetece... pero ahora mismo no lo veo como una necesidad porque no va a cambiar nada mi vida. Yo ya he formado una familia y no creo que nada pudiera hacerlo mejor", ha confesado.