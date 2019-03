Sara Carbonero habla sobre su situación y la de Iker Casillas en Oporto

Iker Casillas y Sara Carbonero se trasladaron hace unos meses a la ciudad portuguesa de Oporto donde el futbolista empezaría allí su nueva etapa profesional. Desde que se mudaron muchas han sido las ocasiones en las que han sido noticia, pero las últimas informaciones que se filtraron sobre ellos comentaban que Casillas estaba reviviendo los malos momentos pasados en su etapa anterior. Y que Sara había sido increpada por la calle con algunos comentarios negativos.

Ahora, la periodista ha querido hablar sobre el asunto, algo que no suele hacer, y aclarar mediante su blog personal que nada de lo que se ha publicado en algunos medios españoles es cierto: "Quería compartir con vosotros que desde que llegué a Portugal, sólo he recibido muestras de cariño de la gente de aquí. Jamás, os doy mi palabra, me ha ocurrido nada parecido a lo que cuentan algunos medios españoles estos días de atrás", decía Sara.

"Estoy absolutamente sorprendida por esas informaciones, no tengo ni idea de dónde pueden haber salido, y me parece justo aclararlo, tanto por la gente de Oporto que siempre ha sido hospitalaria y cariñosa conmigo y mi familia, como por las personas que nos quieren y pueden preocuparse al leer estas informaciones falsas", continuaba.

Para terminar con las siguientes palabras: "Estamos felices y tranquilos, disfrutando cada día de esta nueva etapa tan diferente y enriquecedora para todos", concluye Carbonero para aclarar la realidad de la situación.