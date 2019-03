Sara Carbonero habla de su boda secreta con Iker Casillas: "He tenido la boda que realmente había soñado"

Sara Carbonero ha estado esta semana en la cafetería Santa Eulalia, en Madrid, con motivo de la presentación de su nueva colección para Agatha Paris. Como no podía ser de otra manera, la prensa no ha podido aguantar las ganas de preguntarle directamente por su boda con Iker Casillas, la cual celebró en secreto el pasado 20 de marzo.

La periodista estuvo tan agradable como siempre con los medios y sorprendió apareciendo sin alianza a propósito. Nerviosa pero con una sonrisa en la cara, Sara contestó a todas las preguntas con sinceridad y reconoció que se quedó a cuadros cuando vio que la prensa sabía que se había casado: "No teníais que haberos enterado tan pronto. Menuda sorpresa. Yo acababa de aterrizar en Oporto de pasar unos días en Madrid y lo vi. No me lo esperaba, la verdad", comentó.

En cuanto al hecho de que se casaron por el juzgado y sin una gran fiesta, Carbonero declaró: "No queríamos que se filtrara antes porque a nosotros nos gusta hacer las cosas así y porque la verdad es que no sé si lo hubiéramos podido hacer de no haber sido así. La verdad es que vosotros nos marcáis un poco los tiempos y luego no podemos comunicar las cosas como realmente queremos".

"He tenido la boda que realmente había soñado. Tampoco había soñado algo concreto, pero estoy contenta y para mí fue muy bonito, la verdad. No todo el mundo sueña con tener un bodorrio y a mí igual me da más pereza hacer una megafiesta", añadió.

En cuanto a la gran fiesta que supuestamente van a hacer en verano, Sara lo desmintió contando que "a lo mejor dentro de dos años o para celebrar el quinto aniversario" se plantean organizar algo, pero de momento harán un bonito viaje después de que nazca su segundo hijo.