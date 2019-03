Sara Carbonero está preocupada por la famosa 'vuelta al cole' de su hijo Martín

Ya se acerca septiembre, empiezan las clases y, como todos los niños, Martín Casillas tendrá que volver con sus profesores. Sara Carbonero, su madre, está tan preocupada que ha decidido hacerlo público en Instagram e incluso ha pedido consejo a las madres.

"Todavía falta un poco para la vuelta al cole pero ya he "picado" con estas cositas para Martín. Supongo que no soy la única mamá que no duerme pensando en ese primer día de clase después de las vacaciones. Lo temo, mucho. ¿Algún truco/consejo para llevarlo mejor? #nuevatemporada #metemoquevamosallorarlosdos #quizáyomásqueMartínincluso", decía en la imagen Carbonero.

Parece que Carbonero tiene 'hijitis' y, como ella misma sabe, lo va a pasar peor ella que el propio bebé –que en enero cumplirá 3 años-.

La mujer de Iker Casillas ha compartido con sus seguidores las nuevas prendas de ropa que ha comprado para sus bebés. Los dos pequeños, tanto Martín como Lucas, se están convirtiendo en unos verdaderos 'it babies' y es que muchas madres se fijan en ellos para vestir a sus hijos.