Sara Carbonero enseña su alianza de casada sin querer

Sara Carbonero e Iker Casillas han sido siempre muy reacios a mostrar su relación en público y muchas han sido las ocasiones en las que han evitado enseñar su amor ante las cámaras. Pero desde que salió a la luz su boda secreta parece ser que la pareja está más desinhibida que de costumbre.

Así, Sara ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram unos románticos versos de amor que ha dedicado a su recién estrenado marido en una imagen donde aparece la sonrisa del futbolista: "Que cuando me besa, se acuestan los demonios, que cuando se ríe, se cierra una oficina, se mueren las pistolas, dimite un dictador", reproduce el poema de Marwan, poeta y cantautor español de origen palestino.

Pero esta no ha sido la única muestra de su intimidad que ha hecho Sara, y tras afirmar que se había casado con Iker también comentó que no luciría su alianza ante los medios. Parece ser que Sara está muchomás relajada y ha publicado una imagen en donde aparece ella frente al espejo portando la alianza de casada. ¿Se habrá dado cuenta? Sea así o no, el matrimonio está mucho más abierto desde que se dieron el sí quiero.