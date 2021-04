La dura confesión de Sara Carbonero sobre su segundo embarazo

Sara Carbonero está pasando por un momento agridulce después de que anunciara públicamente su separación de Iker Casillas tras diez años de relación y dos hijos en común. Durante este tiempo, la periodista ha tenido que hacer frente a los números rumores que han salido en relación con su exmarido y su vida personal.

Aunque esto no ha supuesto problema, ya que la reportera ha preferido hacer oídos sordos y seguir con su vida. Y como cada martes, acude a su puesto de trabajo en Radio Marca, y es que desde hace unas semanas la periodista tiene una sección, 'Que siga el baile'. En ella, suele entrevistar a personajes famosos y desde que comenzó no ha parado de abrirse en canal y confesar algunos secretos que jamás había contado antes.

Esta semana ha sido Sara Sálamo quien ha acudido al programa, y si hubo un tema del que no dudaron hablar fue sobre sus embarazos y fue aquí donde la reportera dejó a todos sorprendidos tras sus declaraciones, ya que como bien explicó, no lo pasó tan bien como parecía, y es que después de dar a luz vivió un duro momento como muchas otras madres.

Según ha confesado, cuando nació su segundo hijo, Lucas, posó a la salida del hospital junto al pequeño y con quien por ese entonces era su marido, y aunque parecía un posado familiar donde mostraban la felicidad que sentían tras dar a luz, detrás de esa sonrisa no se encontraba bien: "Yo me puse un vestido que era un saco, que me quedaba fatal y estaba horrorosa".

Rápidamente Sara Sálamo quiso hablar de ello, y terminó emocionando a la presentadora debido a la visibilidad que le da a este tema que sigue siendo tabú: "Mi experiencia me sumió en la tristeza. No se ha hablado lo suficiente de ello. Veía casos de gente que 15 días después de dar a luz estaba estupenda y a mí no me pasaba. Como yo lo pasé mal, creí que era justo que otras mujeres conociesen mi verdad sobre la maternidad".

