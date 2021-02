Aunque no lo parezca Sara Carbonero ha cumplido ya 37 años y, a pesar de que todas las miradas estaban puestas en la felicitación que le haría su marido Iker Casillas tras los rumores de separación, hay otra muy pero que muy divertida que también ha despertado una gran expectación. Y esa no es otra que la de Irene Carbonero, la hermana de la periodista, quien se dio a conocer después de que Sara publicase un post en Instagram en verano agradeciéndole todo el apoyo que esta le habría brindado durante su lucha contra el cáncer.

La foto que ha compartido Irene, que te mostramos en el vídeo de arriba, no tiene ningún desperdicio y para colmo la graciosa imagen va acompañada de un texto más inesperado aún: "Algún día, dentro de 45 años aproximadamente, me vengaré por aquel cumpleaños en el que quisiste matarme. Algún día, pero hoy no. Feliz cumpleaños y feliz vida, amore. Te quiero (y no me importa que me regañes por la foto)". Y es que en la foto se ve como la presentadora parece que esté ahorcando a su hermana.

Desde luego, la publicación de esta imprevisible imagen ha hecho que Sara le siguiese el juego respondiéndole: "Algo habrías hecho", y también tras esto, la cumpleañera no se ha podido resistir a añadir un "Love you, enana" (Te quiero, enana) que demuestra que su hermana pequeña fue, es y será uno de los apoyos principales de su vida. Además, ahora que ambas viven en Madrid pueden disfrutar del tiempo perdido mientras la periodista residía en Portugal, aunque eso sí, Irene era una huésped frecuente en el hogar de Sara en Lisboa.

Seguro que te interesa...

La tierna felicitación de Sara Carbonero a su hijo Martín por su séptimo cumpleaños