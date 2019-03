Sara Carbonero defiende a Tania Llasera en su último post y muestra sus cicatrices

La periodista ha aprovechado la última publicación de su blog personal de la revista 'ELLE' para tratar uno de los temas que se ha convertido en la 'comidilla' de la prensa rosa en la última semana: el aumento de peso de Tania Llasera.

Su compañera de profesión fue fotografiada durante la MBFWM 2014 luciendo un aspecto diferente al que nos tenía acostumbrados, más 'rellenita' de lo habitual aunque con su simpatía y belleza intactas. Tania fue entonces objeto de numerosas críticas que la tachaban de 'gorda' y demás insultos que se difundieron por las redes sociales, simplemente por su cambio físico provocado por haber dejado de fumar después de 20 años.

Lo que debiera haber sido un halago hacia su valentía y tenacidad por haber superado un vicio perjudicial para la salud, se convirtió en la 'comidilla' más sonada del cuore español y Sara no ha dudado en mostrar sus imperfecciones para evidenciar que todos tenemos complejos, cicatrices o simplemente imperfecciones que nos hacen únicos.

Bajo el título 'Benditas imperfecciones', perteneciente a una letra de Joaquín Sabina, Carbonero comenta: "Creo que la gente que hace sangre con este tipo de cosas no es consciente de los límites. Siempre he defendido las críticas constructivas en cualquier ámbito pero no puedo comprender aquellas que se refieren al aspecto físico de las personas." Después de sus reflexiones, Sara añadió un cuento que trata sobre el mismo tema, concluyendo: "Francisco de Asís llamaba “benditas imperfecciones” a los defectos que todos tenemos. Benditas porque nos ayudan a crecer, a ser tolerantes, a aprender, a reírnos de nosotros mismos y, algunas, hasta son las causantes de que logremos ciertas cosas importantes en la vida."