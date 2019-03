Sara Carbonero confiesa que su cicatriz del brazo es debida a una caída desde un tobogán

El último post de Sara Carbonero ha resuelto una duda que muchos nos preguntábamos, y es que tras las críticas a Tania Llasera por su aumento de peso, Sara salió en su defensa a través de su blog.

"Francisco de Asís llamaba "benditas imperfecciones" a los defectos que todos tenemos". Así empezaba el post en el que Sara Carbonero defendía a su compañera de profesión. Un post que causó gran conmoción cuando Sara compartió con todos una gran cicatriz que tiene en su brazo izquierdo pero que hasta ahora había quedado oculta y que Sara no contó a que se debía.

Pero tan intrigante cicatriz no ha quedado en el olvido, y ha sido una seguidora de la presentadora quien le ha preguntado cómo se hizo esa cicatriz y por fin tenemos la respuesta: "Me caí de un tobogán cuando tenía 3 años y me rompí el brazo por varios sitios. Era un trasto".