Sara Carbonero confiesa cuál era su mayor complejo de adolescente

Sara Carbonero es toda una belleza y al verla probablemente pensarás que la periodista no puede tener complejos, pero hasta las caras más famosas de nuestro país se han sentido acomplejadas por algo en algún momento de sus vidas.

Así, Sara confiesa a través de su blog que cuando era pequeña lo pasó mal porque no podía engordar ni un gramo, algo que ha llegado a preocuparle bastante a su madre: "Mi madre siempre me recuerda que se ha pasado la mitad de mi vida preocupada porque cuando yo era una niña no conseguía que engordara ni un gramo", empieza diciendo.

"Recuerdo ir con ella a comprarme ropa y la talla más pequeña que existía me quedaba grande", añade.

Pero, aunque esto pueda verse como algo bueno, realmente le acarreó un gran complejo: "No lo cuento con orgullo, por aquella época, siendo ya adolescente, me acomplejaba no tener apenas curvas y ser un fideo, pero terminé aceptando que mi constitución y mi genética eran así". Y termina diciendo que lo verdaderamente importante de todo es "estar sana".