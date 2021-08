Sara Carbonero como nunca la habías visto hasta ahora junto a su amiga Raquel Perera

Disfrutando de las vacaciones en Cádiz junto a su amiga Raquel Perera, Sara Carbonero ha querido dejar atrás la vergüenza y hacer un divertido baile que ha compartido con todos sus seguidores.

En su primer verano separada de Iker Casillas, la periodista ponía rumbo a Cádiz hace unos días junto a sus pequeños Martín y Lucas, evadiéndose de los rumores de de su posible relación con el cantante Kiki Morente. Lo hacía en compañía de una de sus mejores amigas, Raquel Perera, que también se desplazaba a la ciudad andaluza junto a sus hijos Dylan y Alma.

Es tanto lo que ambas están disfrutando que han querido dejar constancia a sus seguidores con un baile que han protagonizado junto al cantante Junior Míguez. Los tres aparecían en un vídeo que tanto Sara como Raquel han compartido en sus cuentas oficiales de Instagram.

En el vídeo, grabado en un jardín, los tres se preparaban para intentar seguir al cantante y la coreografía que este marcaba al ritmo de 'Toca toca', el exitazo de Fly Project. "Bailando con el maestro. La buena energía se contagia", escribía Sara.

La publicación ha obtenido más de medio millón de visualizaciones y se ha llenado de comentarios que se han percatado de la felicidad que desprende la periodista. "Me encanta verte 'on fire' amiga", escribía Paula Echevarría. "Me apunto a la vuelta, guárdenme un sitio" o "esperadme que voy para allá", han sido algunos de los mensajes que le han llegado de sus seguidores más destacados.

A pesar de defenderse muy bien en la pista de baile, Sara también ha querido hacer autocrítica prometiendo que tanto ella como Raquel mejorarían. Lo cierto es que hemos descubierto una nueva faceta de la presentadora y hemos de decir que, ¡nos encanta!.

