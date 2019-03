Sara Carbonero comienza una nueva etapa

A pesar de todo el tiempo que dedica a sus hijos, Sara Carbonero ha hecho un hueco en su agenda para seguir con su vida profesional. La periodista ha aparecido espectacular en la nueva campaña de vaqueros de Salsa. Sara luce unos ajustados vaqueros que se adaptan perfectamente a su tipazo, que lo combina con una simple camiseta y su característica melena ondulada.

La marca portuguesa ha decidido contar en esta ocasión con la periodista que ahora reside en Portugal para promocionar su campaña de vaqueros 'Push Up Wonder', que elevan las curvas femeninas. Sara parece estar de lo más cómoda en los vaqueros, ya que es una de sus prendas fetiche en casi todos sus looks.

Además Sara ha explicado cuáles son sus gustos a la hora de vestir, un guiño a sus seguidores que se inspiran en su look: "Elijo una ropa que sirva tanto para el día como para el final del día, en caso de tener una cena. Me gustan mucho los colores básicos, muy neutros, que combinan con todo", añade la mujer de Iker Casillas.

Un estilo único que ha quedado reflejado en esta campaña. Sin duda la sencillez es la clave de estilo de la periodista, que pocas veces arriesga con looks atrevidos.