Las imágenes de Sara Carbonero tras ser intervenida y la reaparición de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

Sara Carbonero se ha convertido en la protagonista indiscutible del kiosco semanal tras anunciar que ha sido intervenida de un tumor de ovario. Pero es la revista Semana la que nos trae en exclusiva las imágenes de la periodista tras ser intervenida en la clínica Ruber. La periodista e Iker Casillas no pasan por su mejor momento en lo que a la salud se refiere, sobre todo porque todavía no se han recuperado del susto del infarto que sufrió el portero a principios de mes.

Por otro lado, la publicación también nos trae en exclusiva que Malú y Albert Rivera han confirmado que asistirán juntos a la boda de Melendi. Por otro lado, la vida de María Jiménez marcada por el drama o un nuevo capítulo de las memorias de Kiko Rivera, son las noticias que vemos en portada.

La esperada reaparición de Julio Iglesias y Miranda nos la trae la revista Hola, que fue la encargada de fotografiar a todas las celebrities que se dieron cita en la boda del año en México: la de la hija de Juan Ramón Collado, uno de los abogados más importantes del país. En esta portada vemos además otro enlace: el de Lady Gabriella en el castillo de Windsor, una elegante celebración a la que acudió gran parte de la Familia Real Británica.

Makoke y Tony Spina confiesan por fin que son novios. Es más, la ex de Kiko Matamoros confiesa: “No me sentía tan amada antes”. Ambos protagonizan un reportaje explosivo, a pesar a de los casi 20 años menor que es él. Por otro lado, Jorge Javier Vázquez se sincera sobre su polémica con Dakota y, por último, la revista nos trae en exclusiva el nuevo amor de Arantxa de Benito.

En Diez Minutos, Las Campos al límite de sus fuerzas. Por un lado, María Teresa no ha tenido ni una despedida por parte de la cadena para la que ha trabajado tantos años. Además, Terelu abandona vapuleada el programa en el que colaboraba. Y Carmen no piensa volver al plató tras sentirse vejada. En esta portada vemos también la entrevista en exclusiva a Inmanol Arias que confiesa: “El tema Hacienda me ha hecho resituarme”. Además, el reality en el que participa Isabel Pantoja se vuelca para que la tonadillera no abandone y, por último, todos los looks del Festival de Cannes entre los que destaca el de Penélope Cruz.

Por último, la revista Cuore nos trae el cuerpazo de Álex González en Ibiza, además del de Juan Betancourt, y la publicación recuerda que él asegura que está soltero. En la portada vemos también el repaso que hace al escote de Paula Echevarría así como los zapatos que se llevan esta temporada.