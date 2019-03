Sara Carbonero agradece el millón de seguidores en Instagram con música

Sara Carbonero se une al club de las de un millón de seguidores en Instagram. Paula Echevarría, Blanca Suárez y Cristina Pedroche pueden presumir de estar en la lista de las más famosas españolas más seguidas. La periodista recibía la noticia esta mañana y ha querido agradecer el apoyo publicando una imagen donde vemos el título de la canción 'I want to thank you' de Otis Redding.

Aunque se unió tarde y no se decidió a dar el paso hasta octubre del año pasado, desde que comenzase ha hecho público algunos momentos de su vida privada. La presentadora dio a conocer algunas travesuras de Martín, la celebración de alguna fiesta con sus amigas e incluso ha sacado su lado más romántico y ha dedicando bonitas palabras a Iker Casillas.

Junto a la imagen del tema, Carbonero ha añadido un mensaje agradeciendo "los comentarios, el cariño y el apoyo". Además sigue asegurando que "la anti redes sociales lo es un poco menos debido a la cantidad de cosas positivas y gente buena que ha encontrado por estos lares". La presentadora ha terminado pidiendo algunas sugerencias para celebrar su logro 2.0. ¿Se atreverá a hacer un desnudo? Algunos de sus fans le han pedido que haga un vídeo como ya hizo con el primer aniversario de su blog, 'Cuando nadie me ve'.