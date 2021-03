El cuerpo de Sandra Gago en bikini tres meses después de dar a luz

Sandra Gago daba a luz a su primer hijo a principios de enero, y durante este tiempo han sido pocas las imágenes que la modelo ha compartido de Darío en su Instagram, ya que siempre ha preferido mantener su vida privada en un segundo plano, y utilizar sus redes sociales para la parte profesional, y así lo ha demostrado durante todo este tiempo. Eso sí, hace unos días sorprendió a todos sus seguidores con una bonita foto que le dedicó a su marido, Feliciano López, en la que aparecía él junto al pequeño.

En la publicación se puede ver al tenista sujetando a su hijo en brazos mientras no le quita ojo de encima. Aunque no fue la única imagen que compartió, ya que días antes con motivo del Día del Padre la modelo quiso felicitar a su marido públicamente con una tierna fotografía junto a su hijo. Y es que estas publicaciones dejaron a sus seguidores con la boca abierta, ya que como bien han manifestado en más de una ocasión no son partidarios de compartir su vida privada en las redes sociales.

Por otro lado, la modelo ha compartido en su cuenta de Instagram algunos hábitos que ha llevado a cabo tras dar a luz, para así ayudar también a otras madres, y es que si algo ha estado haciendo durante estos meses es volver a su rutina de ejercicios para recuperar su figura, y así lo demostró a través de sus stories tan solo 20 días después de que naciera su pequeño. En los vídeos que compartió se podía ver a la modelo realizando hipopresivos, y es que este ejercicio es uno de los más efectivos para recuperar el físico tras dar a luz y, sobre todo, para el tono del suelo pélvico.

Actualmente, Sandra se encuentra completamente recuperada junto a su hijo y su marido en México, por ello la maniquí ha compartido a través de su cuenta de Instagram algunos posados en bikini que ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta. Una vez más, ha vuelto a demostrar la buena recuperación física que ha tenido tras el parto. Aunque si algo han destacado sus seguidores es que parece una auténtica declaración de intenciones, ya que como bien ha ido mostrándolo durante todo este tiempo, está completamente lista para volver a ejercer su profesión como modelo.

Seguro que te interesa...

Primeras imágenes de Feliciano López y Sandra Gago con su hijo Darío: "Sueño cumplido"