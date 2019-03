Sandra Barneda defiende la visibilidad lésbica en Twitter

Sandra Barneda ha publicado en su cuenta de Twitter una foto con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica. Ya hace un año que utilizó su blog para dar a conocer su homosexualidad y esta vez lo ha hecho a través de las redes sociales para defender la Visibilidad Lésbica.

La periodista colgó en su red social una foto frente al espejo, donde estaba escrito "te amo" con pintalabios en carmín rojo y lanza un beso. Su mensaje ya acumula más de 250 retuits y 800 me gustas.

Lo que no nos queda claro es si Sandra lanza un mensaje a su amor o si se lo han dejado escrito a ella. En este caso podría ser la primera muestra de amor que la periodista dedica a Nagore Robles con la que se le ha relacionado, pero sus tiras y aflojas no dejan claro si están o no juntas.