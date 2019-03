Salen a la luz los emails en los que la China Suárez le confiesa a David Bisbal su infidelidad

El pasado mes de diciembre hackearon el correo electrónico y las redes de la ex novia de David Bisbal, Eugenia Suárez, tal y como ella misma comunicó: "¿Alguien puede ayudarme? Me hackearon mi email, mi Instagram, entran en mi Twitter y me roban fotos de mi hija!", decía desesperada.

Ahora, 'Vanitatis' se ha hecho eco de algunos de los mails que en su momento la China Suárez envió a David Bisbal comunicándole que le había sido infiel, entendiendo que habían sido estas infidelidades uno de los motivos principales por los que se acabó la relación.

El medio no reproduce el contenido de los mensajes que se enviaron por respeto a los remitentes, tan solo se habla de varias infidelidades por parte de ella y se aprecia a un Bisbal completamente abatido al ser conocedor de alguno de los engaños.

También se revela que ella le pide perdón al cantante y le da las gracias por todo. Debemos reseñar que al poco de acabar su noviazgo con Bisbal la China comenzó un idilio con su compañero de rodaje Benjamín Vicuña, quien protagonizó al mismo tiempo una de las separaciones más sonadas de su país. Romance que continúa en la actualidad.