Las lágrimas de Rym Renom tras la ruptura con su novio

Rym Renom ha confesado que ha puesto fin a su relación con su novio, Javi, con el que asegura haber tenido la mejor historia de amor. Parece que la rutina y monotonía han sido los motivos de la ruptura, pero ha sido la propia Rym la que se ha encargado de dar la noticia y contar todos los detalles en su canal de Youtube.

“Se me hace hasta raro decir mi ex novio. He estado más fría, no coincidíamos mucho y cuando nos veíamos estábamos fríos. Hemos pasado muchas cosas que creo que una pareja normal no suele pasarlo. No estábamos muy estables, yo hacía mi vida con mis amigas y el con sus amigos y había cosas que no me gustaban”, empezaba contando entre lágrimas.

Una cosa que quería dejar muy clara la televisiva es que nunca se habían faltado el respeto ninguno, habían sido muy leales siempre: “Hemos sido leales, nos hemos respetado, nos hemos ayudado. Decidimos dejarlo porque estábamos entrando en una rutina y estábamos agobiados. Intentamos sacarlo adelante pero no funcionaba. Un día nos sentamos y llagamos a la conclusión de que, para acabar mal, mejor acabarlo ahora como dos personas que se respetan. Fue algo de dos. Nos dimos un abrazo y lloramos un montón”.

Para concluir sentenció: "Nunca le voy a olvidar. Le quiero mucho y me ha dado todo el amor del mundo. Ha sido mi relación más bonita con diferencia".