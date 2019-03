Ruth Lorenzo, la representante de España en el Festival de Eurovisión, será hospitalizada por agotamiento

¡Ruth Lorenzo será hospitalizada mañana porque no puede más! Nuestra representante en el Festival de Eurovisión, que ya está a la vuelta de la esquina, está agotada por la agenda tan intensa que está llevando desde que se anunció su elección, y ha decidido tomarse un respiro.

La cantante ha explicado esta mañana lo que ocurría a través de Twitter: "Los médicos me han dicho que necesito 48 horas de reposo total por lo que hemos tenido que cancelar los compromisos del miércoles y jueves. En cuanto llegue a Murcia mañana por la mañana estaré al cuidado de los médicos que me harán las pruebas para ir a Copenhague con todas las fuerzas que merece el festival de Eurovisión"

Desde que fue elegida como la candidata para representar a España en Eurovision, Ruth no ha parado de visitar programas como 'Tu cara me suena', de ensayar para su actuación y de dar conciertos en otros países. "El sábado regresé de Londres llorando por la Gran Vía de Madrid, no tenía fuerzas ni para tirar de la maleta. Pero ahora estoy algo mejor, he podido dormir y he cancelado un par de compromisos porque esta tarde tenemos un ensayo muy importante y quería estar a tope" ha contado la cantante.

Esperemos que esos días de descanso le sienten muy bien y pueda darlo todo el día 10 en Eurovisión. ¡Ánimo Ruth!