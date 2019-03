El Rubius confirma que tiene novia a través de Twitter

Aunque en Youtube tiene más de 20 millones de subscriptores, El Rubius ha visto como desde el mes de agosto la bajada de sus seguidores en Twitter ha sido alarmante. En las últimas semanas perdió millones de followers, y en las últimas 24 horas ha perdido otros cuatro millones más.

Esta última bajada ha coincidido con que él mismo ha confirmado a través de la red social que tiene novia desde hace unos meses, pero todo parece indicar a que se trata de un hackeo al famoso youtuber.

Ya fue hackeado hace unas semanas por OurMine y El Rubius retomaba el control asegurando que los hackers de esta plataforma sólo querían “demostrar la poca seguridad que tienen estas páginas”. Pero en esta última ocasión, no afirma que se trate de un hackeo: “Cada vez que me meto en twitter me deprimo más xDDD – 4 millones y bajando. TWITTER WTF U DOIN”, escribía en su perfil poco antes de anunciar su romance.

El youtuber se ha visto ‘obligado’ a comunicarlo después de que los paparazzis le hayan pillado con su chica de vacaciones en la playa. "Y si no he dicho nada antes es porque tengo mis razones y a lo mejor algun dia las doy. Pero eso, me parece muy enfermizo todo esto. Yo estoy molto feliz y algun dia os lo iba a contar obviamente. Pero bueno, la gente está sedienta de salseo como siempre asi que ahi va", escribía en Twitter.

La chica en cuestión se llama Irina, es modelo y también youtuber, además de ser muy conocida en Instagram donde tiene alrededor de 22.000 seguidores.