Rubén Cortada: "Ando desnudo por mi casa"

El actor ha prestado su imagen para promocionar, junto a Martina Klein, la nueva colección otoño/invierno de la firma 'Cortefiel'. Después de bailar en un flashmob en pleno centro de Madrid, el guapísimo actor cubano ha podido contestar para 'ABC', algunas de las preguntas más calientes que llevan sobrevolando la prensa del corazón durante semanas.

Sobre su supuesta pareja e hijas secretas, el sexy actor ha sido contundente: "¿Y quién dice que es mi familia? La prensa dice lo que le da la gana. Ya tengo millones de novias adjudicadas por la prensa y paso... Como dije, si no puedo controlarme a mí mismo, mira si voy a poder controlar a los medios."

Y es que Rubén siempre se ha mostrado muy celoso de su intimidad y es prácticamente hermético cuando se le hacen preguntas sobre su vida privada. "No, no me cuesta. No comparto vender mi vida como parte de mi trabajo. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Desde pequeño soy reservado. No hablo de mí ni con mi madre ni con mi padre. Me autogestiono y resuelvo yo, y si tengo que irme a llorar a una esquina voy solo. Como dice el refrán: «Eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras». Una vez que dices algo no hay marcha atrás."

Sin embargo, para lo que no es reservado es para admitir que no tiene ningún tipo de problema es con confesar que anda desnudo por casa todo el tiempo y si tuviera que rodar alguna escena con nada de ropa, ¡lo haría! Así que ya sabéis celebriteros, muy atentos a los próximos proyectos del cubano porque aunque no quiera desnudar su corazón, ¡nos podremos deleitar con su cuerpo más 'hot'!