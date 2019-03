La rotunda respuesta de Alejandra Rubio a los que la critican

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, se ha visto envuelta recientemente en una polémica por su peso. Unas imágenes publicadas por Rumore que hicieron que la hija de la presentadora fuera duramente criticada por su extrema delgadez. Su madre no tardó en defenderla y ahora ha sido Alejandra la que ha querido defenderse mandando un mensaje muy rotundo a sus haters.

La joven lo hacía a través de sus Stories de Instagram con una frase que decía: "Tirar con todo cuando todo tira en contra", dando a entender que ella no le afectan las críticas ni los miles de comentarios que han surgido contra ella.

Pero Alejandra no se ha quedado ahí, en un vídeo junto a la televisiva Oriana Marzoli y Aless Gibaja, la pequeña de las Campos aparece cantando la famosa canción de Fangoria 'A quién le importa'. Una letra que no deja lugar a dudas de a quién está dirigida.