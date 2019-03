Los rostros más televisivos se unen para condenar el caso Bretón

Twitter arde tras la aparición de los restos de Ruth y José en Las Quemadillas. El caso de los niños de Córdoba han conmocionado a todos, y nuestras celebrities se han unido para condenar lo sucedido. Muchas de ellas no han dudado en mostrar públicamente, a través de sus cuentas personales de Twitter, la rabia que sienten ante lo sucedido. Muchos han sido los mensajes de dolor e indignación: "Si los restos son de Ruth y José solo espero que a ese individuo, porque no puede ser humano ni animal, le hagan lo mismo. ¡Ojalá me equivoque!", decía Elena Furiase. “Qué triste pensar que los restos encontrados en las quemadillas puedan ser de niños, pobre madre”, expresa Romina Belluscio.

Desde el mundo de la música también han querido unirse a la condena. "Nadie tiene derecho a arrebatar a nadie el regalo que es la vida, y es aún más terrible ver que lo hace la persona que te la dió. DEP Ruth y José", decía Raquel del Rosario. "Justicia para Ruth y José, ningún niño merece eso, menos de su padre", reclamaba la cantante Pastora Soler. Mónica Naranjo, afirmaba en su cuenta oficial de Twitter: "Hay buenas personas que desean ser padres y otras que desean tener salud. ¿Esos regalos no deberían ser para ellos?".

También actores como Santiago Segura y Fernando Tejero han querido mostrar su indignación. Angy Fernández, "¿Solo de 30 a 40 años para J.bretón? ¿Pero que broma es esta?", o Adam Hezierski, “¿En qué momento después de criar a tus hijos durante 6 y 2 años los matas y los calcinas?, no me cabe en la cabeza”, se han unido a la concena. Además del polémico Risto Mejide.

"Es indignante que haya tenido que ser esa pobre madre la que pague a un experto que descubra la verdad, un año después", ha comentado la periodista Julia Otero, que se ha unido a otras compañeras de profesión como Mónica Carrillo: "Hoy es uno de esos pocos días en los que una noticia nos pone a todos de acuerdo".

Entre las celebrities más 'justicieras' también se encuentran la modelo y bloguera Noelia López, que expresaba así sus sentimientos ante lo sucedido: "Triste, indignante e incomprensible. Veracidad y justicia por favor".