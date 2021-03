Rosario Flores y Enrique San Francisco tuvieron una intensa relación de noviazgo durante cuatro años. Ambos se conocieron a través del fallecido Antonio Flores, hermano de la cantante e íntimo amigo del cómico, quien los presentó sin saber que de ahí surgiría una preciosa historia de amor. Sin embargo, el mundo de las drogas en el que Quique estaba metido terminó por separar a la pareja, tal y como explicaba el televisivo hace unos años: "Ella empezó con una persona (yo) y terminó con otra (la droga). Por eso un día le dije que tenía que dejarme que yo ya no era un hombre, era una piltrafa".

Pero a pesar de eso, su amistad siguió tan fuerte como siempre y más aún en los malos momentos. Es por eso que la artista le ha dedicado unas emotivas palabras en redes sociales que demuestran lo dolida que está por esta precipitada despedida. "Se me ha ido mi compañero, Mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón, Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida, Nunca te olvidaré Mi Genio inigualable. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y Felicidad, Contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada Mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mí" escribió.

Y es que Rosario conoció la noticia mientras estaba de viaje lo que hizo que su hermana Lolita, acudiera al tanatorio en representación de la familia Flores con el objetivo de dar el pésame y despedir a un amigo que seguro siempre tendrán presentes. Lo que está claro que para Rosario este será un fallecimiento difícil de superar, ya que Enrique siempre ha sido su apoyo incondicional.

