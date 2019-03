Rosanna Zanetti revela la razón por la que se ha convertido en pareja de hecho con David Bisbal

Tras formalizar de manera oficial su relación con David Bisbal convirtiéndose en pareja de hecho, Rosanna Zanetti ha protagonizado su primer acto público. Un evento promocional que ha tenido lugar en Madrid para presentar la nueva gama de bronceadores Hawaian Tropic.

Durante el evento, la pareja del cantante ha concedido unas declaraciones a los medios donde ha revelado la razón por la que han decidido dar este paso importante en su relación. Es que como la propia Rosanna ha confesado no hace falta ninguna excusa para que dos personas que se quieren y se aman quieran formalizarlo legalmente.

Desmintiendo así todo tipo de rumores que aseguraban que lo habían hecho para que Rosanna de origen venezolano consiguiese los papeles: "No me he convertido en la mujer de hecho de David para arreglar mis papeles en España. Trabajo con la agencia Traffic y ese requisito legal lo tenía cubierto, además vengo de una familia italiana así que no sé por qué inventan esas historias. Supongo que al carecer de información, porque nos gusta cuidar nuestra intimidad, se dijeron muchas cosas que no son ciertas".

Además, la guapa venezolana ha revelado a los medios que aunque se hayan convertido en pareja de hecho no descarta la idea de celebrar una boda por todo lo alto en un futuro.