Rosanna Zanetti presume de su espectacular anillo de compromiso

Rosanna Zanetti y David Bisbal anunciaban hace tan sólo unos días su compromiso. La pareja está feliz con el paso que van a dar, y la modelo y actriz venezolana así lo dejaba ver durante el photocall de la fiesta de la revista Voque en honor a Victoria Beckham.

Rosanna posaba radiante con su impresionante anillo de oro blanco y diamantes, y daba los detalles de cómo fue la pedida: "Fue perfecta, increíble, íntima, inesperada... Podría utilizar muchas palabras para describirla".

Por el momento, no tienen nada pensado sobre el enlace: "Como todo ha sido muy reciente, aún no lo tenemos claro. Vamos a esperar, no hay apuro. Nuestra filosofía es mantenerlo en privado, así que creo que seguiremos así. Ahora estamos disfrutando del compromiso, ya llegará lo demás".